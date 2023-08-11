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Милош Раонич: «Все еще могу играть на очень высоком уровне»

Канадец дошел до 1/8 финала, где уступил Маккензи Макдональду 3:6, 3:6. – Это был ваш первый турнир на харде после возвращения.

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