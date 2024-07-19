В Спасск-Рязанском на историческом месте решили возвести гостиницу с баней

Проверка проводится по публикации в телеграм-канале. По данным СК, жители Спасск-Рязанского выразили несогласие со строительством на территории бывшей воинской части, где в XV веке располагался Спасский Зарецкий монастырь с некрополем, гостиничного комплекса с ванной.