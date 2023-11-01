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Канада готовится раскрыть имена украинских нацистов — скандал уводит страну в прошлое

Канада готовится раскрыть имена украинских нацистов — скандал уводит страну в прошлое

Скандал с украинским нацистом заставит Канаду раскрыть давнюю тайну. Оттава хочет рассекретить имена спрятавшихся на канадской земле нацистов: эта инициатива активно обсуждается после скандала с чествованием в парламенте бывшего боевика Ваффен-СС Ярослава Хунки, пишет NYT.

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