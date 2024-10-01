Китай осудил решение США предоставить военную помощь Тайваню

Пекин, 30 сентября /Синьхуа/ -- Поставки США военной помощи тайваньскому региону, независимо от их количества, ни в коей мере не пошатнут твердую решимость Китая противостоять "независимости Тайваня" и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.