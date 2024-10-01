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Китай

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Китай осудил решение США предоставить военную помощь Тайваню

Пекин, 30 сентября /Синьхуа/ -- Поставки США военной помощи тайваньскому региону, независимо от их количества, ни в коей мере не пошатнут твердую решимость Китая противостоять "независимости Тайваня" и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

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