История и археология: Красавица-артистка ушла от молодого к инвалиду на 20 лет старше, и осталась верна мужу после его смерти: Вечная любовь Галины и Виктора Бесединых

Случайная встреча Галины с Виктором Бесединым оказалась для них обоих судьбоносной. Несмотря на разницу в возрасте в 22 года, они поженились по любви, а многие считали их брак по расчету, потому что Виктор уже был знаменит, а девушка только начинала музыкальный путь.
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