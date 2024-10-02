История и археология: Красавица-артистка ушла от молодого к инвалиду на 20 лет старше, и осталась верна мужу после его смерти: Вечная любовь Галины и Виктора Бесединых

Случайная встреча Галины с Виктором Бесединым оказалась для них обоих судьбоносной. Несмотря на разницу в возрасте в 22 года, они поженились по любви, а многие считали их брак по расчету, потому что Виктор уже был знаменит, а девушка только начинала музыкальный путь.