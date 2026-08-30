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Тамбиев о драках в матче с минским «Динамо»: «Доволен бойцовским духом команды, все друг за друга постояли. Мелошу здоровья, несчастный случай»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался после победы над минским «Динамо» (4:1) в финале Кубка мэра Москвы.

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