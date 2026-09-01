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«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации на 10,2 млрд рублей

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации на 10,2 млрд рублей

Компания реализовала 10,2 млн облигаций по 1000 рублей каждая, ставка купона — 15,85% годовых.Компания «ДОМ.

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