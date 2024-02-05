Спикер Палаты представителей: проект о помощи Киеву и Израилю обречен на провал

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что предложенный Сенатом законопроект , который предполагает выделение 118,2 миллиарда долларов на помощь Украине и Израилю, а также ужесточение пограничного контроля на американской границе, «оказался хуже», чем ожидали представители Республиканской партии.