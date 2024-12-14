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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Ниенге, Нисканен, Валнес, Крюгер выступят в классической «разделке» на 20 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 3-й этап Давос, Швейцария Мужчины 20 км, раздельный старт, классический стиль  Начало – 13:30 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

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