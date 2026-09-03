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За рулем

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Кнопка с изогнутой стрелкой в машине: почему бесконечная рециркуляция усыпляет водителя

Кнопка с изогнутой стрелкой в машине: почему бесконечная рециркуляция усыпляет водителя

Кнопка с изогнутой стрелкой на панели управления есть в каждом автомобиле. Большинство водителей жмут ее рефлекторно, когда в салон тянет гарью или нужно максимально быстро сбить жару.

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