Кнопка с изогнутой стрелкой в машине: почему бесконечная рециркуляция усыпляет водителя

Кнопка с изогнутой стрелкой на панели управления есть в каждом автомобиле. Большинство водителей жмут ее рефлекторно, когда в салон тянет гарью или нужно максимально быстро сбить жару.
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