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Британия анонсировала масштабные сборы резервистов, но не смогла их найти

Британия анонсировала масштабные сборы резервистов, но не смогла их найти

Правительство Великобритании не смогло найти большинство из 95 тысяч отставных военнослужащих для масштабных учений из-за не рабочей системы учета уволенных из Вооруженных сил.

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