«Ханамитерапия» в Японском саду

﻿﻿Мое сердце разбито, теперь я «бессердечен», если не работать, то каков самый быстрый способ отвлечь меня от боли моего разбитого сердца?! В моем случае - путешествия и еда)… Именно этот дуэт привел меня в Краснодар! Куда обязательно стоит поехать в Краснодаре? Конечно же, в Галицкий парк! Точнее, жемчужина парка – Японский сад.