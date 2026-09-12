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Степашин назвал главных конкурентов «Динамо» в чемпионской гонке в РПЛ

Степашин назвал главных конкурентов «Динамо» в чемпионской гонке в РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после победы в матче 8-го тура РПЛ над «Оренбургом» (1:0) высказался об игре команды и чемпионских перспективах.

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