Россиянам напомнили о графике выходных в мае

Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году. О таком графике выходных напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в разговоре с РИА Новости.
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