НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...
  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...

Минфин в августе сократит ежедневный объем покупки валюты и золота почти в 5 раз

Минфин в августе сократит ежедневный объем покупки валюты и золота почти в 5 раз

Минфин России в период с 7 августа по 5 сентября 2024 года планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в размере 24,65 млрд рублей, следует из данных министерства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх