Минфин в августе сократит ежедневный объем покупки валюты и золота почти в 5 раз

Минфин России в период с 7 августа по 5 сентября 2024 года планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в размере 24,65 млрд рублей, следует из данных министерства.
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