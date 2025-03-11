Baza: в Подмосковье мужчина сбил беспилотник из охотничьего ружья

В Подмосковье мужчина сбил беспилотник из охотничьего ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным журналистов, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит 54-летним мужчиной в Каширском районе Московской области.
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