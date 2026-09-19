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Царьград

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Чтобы отстирать подушку, вам понадобится ополаскиватель для зубов

Чтобы отстирать подушку, вам понадобится ополаскиватель для зубов

Наволочки мы меняем регулярно, а вот сами подушки годами остаются без внимания. А зря: пот, кожный жир и частицы кожи постепенно уходят в наполнитель, и там образуется настоящий рассадник для бактерий и пылевых клещей.

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