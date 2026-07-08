EFA продлила контракт с тренером Хусамом Хасаном до ЧМ-2026

Совет директоров Египетской футбольной ассоциации подтвердил продление контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном после успешного выступления на чемпионате мира, где команда достигла 1/8 финала.
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