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Царьград

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EFA продлила контракт с тренером Хусамом Хасаном до ЧМ-2026

EFA продлила контракт с тренером Хусамом Хасаном до ЧМ-2026

Совет директоров Египетской футбольной ассоциации подтвердил продление контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном после успешного выступления на чемпионате мира, где команда достигла 1/8 финала.

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