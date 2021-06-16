МОЯ СТРАНА

5 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Обули по самогй по сурепице. Вот так4 с лохами поступают. Белоруссия Россию дурит, а белоруссию прибалты обувают. Ка...Трубы текут.Как Л...
  • Alex Imen
    Чушь какая-то, клоунада! Как могли США удивиться, если вместе готовили провокацию?L'Antidiplomatico...
  • Лев Добрый
    Просто красавец истребитель. В 1972 году, у нас в полку, их было ровно 49 машин. Станция Маркулешты, посёлок Лунга, ...Сто лет на службе...

Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Alex Imen
А как быть с переболевшим, у который иммунитет держится 9 месяцев и больше по утверждению того же Проценко? Утверждают типа, что кашу маслом не испортить. Эти исследования кто-нибудь на людях проводил? Подход должен быть индивидуальным на основе анализа крови на антитела, который проводится бесплатно. На этой основе можно вынудить людей без иммунитета пройти вакцинацию. Обоснованно, а не огульно.
Нина Толкачева
Выступающих за обязательную вакцинацию всё больше. Аппетиты вампиров растут: всё большей крови жаждут кровососущие твари!

Картина дня

наверх