МОЯ СТРАНАПолитикаПроценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenА как быть с переболевшим, у который иммунитет держится 9 месяцев и больше по утверждению того же Проценко? Утверждают типа, что кашу маслом не испортить. Эти исследования кто-нибудь на людях проводил? Подход должен быть индивидуальным на основе анализа крови на антитела, который проводится бесплатно. На этой основе можно вынудить людей без иммунитета пройти вакцинацию. Обоснованно, а не огульно.Нина ТолкачеваВыступающих за обязательную вакцинацию всё больше. Аппетиты вампиров растут: всё большей крови жаждут кровососущие твари!Комментировать
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