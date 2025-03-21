Оскар Пиастри: Рассел в последнее время сказал несколько забавных вещей

Оскар Пиастри: Рассел в последнее время сказал несколько забавных вещейMcLarenГонщик McLaren Оскар Пиастри не согласился со своим коллегой из Mercedes Джорджем Расселом о гигантском преимуществе машины MCL39.
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