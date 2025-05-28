Дайджест дня: самый мощный BMW i4, Li Auto в России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У электромобиля BMW i4 появилась новая топ-версия M60 xDrive, которая пришла на смену модификации M50 xDrive.
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