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Царьград

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Ислам Махачев: защита титула на UFC 311 и цель - второй пояс

Ислам Махачев: защита титула на UFC 311 и цель - второй пояс

Чемпион UFC Ислам Махачев намерен добиться второго пояса, прежде чем завершить карьеру. 18 января на UFC 311 он вновь сразится с Арманом Царукяном, которого уже побеждал в 2019 году.

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