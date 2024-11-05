14 яше тулмаган балаларга социаль челтәрләр куллануны тыярга тәкъдим иттеләр

Россиядә 14 яшьтән кечерәк балаларга социаль челтәр куллануны тыярга тәкъдим иттеләр. Бу мөрәҗәгатьне «АВАНТИ» бизнес-патриотизм үсеше буенча эшмәкәрләр ассоциациясе президенты Рахман Янсуков Россия Хөкүмәте Рәисе Михаил Мишустинга, шулай ук Федерация Советы һәм Дәүләт Думасы башлыклары Валентина Матвиенкога һәм Вячеслав Володинга юллаган.
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