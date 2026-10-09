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Капризов сделал передачу в матче с «Тампой». У форварда «Миннесоты» 3+1 в 4 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче НХЛ с « Тампой » (2:3). Россиянин набрал 4-е (3+1) очко в сезоне, всего он провел 4 игры.

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