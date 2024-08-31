Ещё 9 способов использования старых консервных банок

Стильный подсвечник, органайзер, кормушка для птиц и многое другое!Музыка ветра Жестяные банки, декорированные небольшими отверстиями, цветной бумагой, нитками из бусин и столовыми приборами станут эффектным украшением дома и наполнят пространство магической музыкой ветра.
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