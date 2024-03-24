В Рязани 60 человек срочно покинули ТЦ "Атрон" из-за сработавшей сигнализации

В ведомстве пояснили, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация. К "Атрону" оперативно направили пожарные машины, однако помощь экстренных служб не понадобилась - выяснилось, что срабатывание ложное.
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