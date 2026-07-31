Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность

Пока Зеленский пытается пристегнуть США к тонущей еврокоалиции и осознать масштаб дипломатического провала встречи с Дональдом Трампом, Россия продолжает инфраструктурную войну, методично отрезая Украину от Черного моря.
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