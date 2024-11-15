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Крымская газета

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В Крыму 19 тысяч гектар невостребованной земли перейдут в муниципальную собственность

В Крыму 19 тысяч гектар невостребованной земли перейдут в муниципальную собственность

В Крыму более 170 тысяч неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Из них более 19 тысяч га – невостребованные земельные доли, которые после 1 января 2025 года будут автоматически признаны муниципальной собственностью.

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