Как в Барнауле на Змеиногорском тракте изменят схему движения из-за стройки развязки?

Рассказываем, в какой стадии находится строительство масштабного объекта Схема движения в Барнауле изменится из-за строительства трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.
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