Тренер Ольга Дерендева-Куртова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что, если человек без серьёзного спортивного прошлого начинает тренироваться только ради красивой цифры, он рискует переборщить с тренировками.
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