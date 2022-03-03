Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    А их осталось только трое из 18 ребят!Сразу 15 000 рубл...
  • Игорь Василевский
    Сами узкоглазые хотят черпать зону рыболовную. До последнего краба. Потому и выеживаются с короновирусом.Китай опять закры...
  • Наталья Климова
    А это сообщение не российское.Вы не обратили внимание на ехидный подтекст?!«Иначе школьники ...

За сутки более 90 жалоб на завышенные цены поступили от приморцев

За сутки более 90 жалоб на завышенные цены поступили от приморцев

Более 150 обращений поступило на "горячую линию" по контролю за ценами в Приморье. Жители региона сообщают о фактах завышения цен на лекарства, бытовую технику и прочие товары.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх