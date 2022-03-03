За сутки более 90 жалоб на завышенные цены поступили от приморцев

Более 150 обращений поступило на "горячую линию" по контролю за ценами в Приморье. Жители региона сообщают о фактах завышения цен на лекарства, бытовую технику и прочие товары.
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