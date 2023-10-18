Аптечная сеть «36,6» купила «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья»

Аптечная сеть «36,6», восьмая по выручке в России, закрыла сделку по приобретению объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья», в управлении которой находятся 170 аптека в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишет «Ъ».
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