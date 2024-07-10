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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент: «Кади благодарен «Краснодару». Выбрали «Ференцварош», потому что это амбициозной клуб, регулярно выступающий в еврокубках» 

Агент: «Кади благодарен «Краснодару». Выбрали «Ференцварош», потому что это амбициозной клуб, регулярно выступающий в еврокубках» 

«Кади провел хорошее время в «Краснодаре». Он благодарен клубу и болельщикам, что тепло его приняли. В ответ Кади всегда выкладывался на сто процентов на поле.

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