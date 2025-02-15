Над Крымом снова заметили работу «супер РЭБа». Судя по всему, работа комплекса мешает использованию радиолокационных спутников.
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Над Крымом снова заметили работу «супер РЭБа». Судя по всему, работа комплекса мешает использованию радиолокационных спутников.
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