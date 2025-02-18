Вышла новая модель ИИ от Илона Маска Grok 3

Миллиардер заявляет, что это лучшая в мире нейросеть. Не все функции будут бесплатными. Маск уже пообещал, что в ноябре будущего года отправит на Марс свои ракеты с роботами под управлением GrokИлон Маск представил «самую умную нейросеть на Земле», как он ее назвал.