От пандемии и войны к голоду. Какую катастрофу устроят человечеству следующей?

В нём как в матрёшке скрываются ещё несколько глобальных и региональных кризисов: экологический кризис, инволюция и деградация человечества, деградация и вымирание белой расы, кризис Западного мира («золотого миллиарда»), кризис библейской и коранической цивилизаций, кризис Китая, кризис Японии, кризис Русского мира и т.
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