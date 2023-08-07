От пандемии и войны к голоду. Какую катастрофу устроят человечеству следующей?

В нём как в матрёшке скрываются ещё несколько глобальных и региональных кризисов: экологический кризис, инволюция и деградация человечества, деградация и вымирание белой расы, кризис Западного мира («золотого миллиарда»), кризис библейской и коранической цивилизаций, кризис Китая, кризис Японии, кризис Русского мира и т.