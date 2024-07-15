Разработчики Astro Bot изначально рассматривали возможность создания открытог...

Разработчики Astro Bot изначально рассматривали возможность создания открытого мираГрядущая игра Astro Bot обещает огромное разнообразие уровней, которые появятся в конце этого года, а ее разработчик Team Asobi неоднократно подчеркивал, насколько масштабным будет платформер.