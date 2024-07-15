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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Astro Bot изначально рассматривали возможность создания открытог...

Разработчики Astro Bot изначально рассматривали возможность создания открытог...

Разработчики Astro Bot изначально рассматривали возможность создания открытого мираГрядущая игра Astro Bot обещает огромное разнообразие уровней, которые появятся в конце этого года, а ее разработчик Team Asobi неоднократно подчеркивал, насколько масштабным будет платформер.

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