Порочная страсть к халяве

– Итак… Знаешь ли ты, что такое халява? Знаешь, конечно! А что такое страсть к ХАЛЯВЕ? Такая… всепоглощающая… Вот представь, семейку интуитивных психологов, которые без мыла куда хошь пролезут, с таким фанатичным стремлением к халяве! -Чего-то мне уже страшно… - рассмеялась Лиза.
Популярные статьи
- Не ел мяса, практиковал йогу, не гробил здоровье вредными привычками, был вечно на позитиве. А получил то, что получил.
- Женщина забилась в истерике и начала громко орать, когда увидела, кем оказалась невеста её сына
- Подарок Сталина шаху Ирана на свадьбу. Продолжении истории о личной жизни иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.
Свежие комментарии