Порочная страсть к халяве

– Итак… Знаешь ли ты, что такое халява? Знаешь, конечно! А что такое страсть к ХАЛЯВЕ? Такая… всепоглощающая… Вот представь, семейку интуитивных психологов, которые без мыла куда хошь пролезут, с таким фанатичным стремлением к халяве! -Чего-то мне уже страшно… - рассмеялась Лиза.