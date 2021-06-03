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Порочная страсть к халяве

Порочная страсть к халяве

– Итак… Знаешь ли ты, что такое халява? Знаешь, конечно! А что такое страсть к ХАЛЯВЕ? Такая… всепоглощающая… Вот представь, семейку интуитивных психологов, которые без мыла куда хошь пролезут, с таким фанатичным стремлением к халяве! -Чего-то мне уже страшно… - рассмеялась Лиза.

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