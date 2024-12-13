Врач Шуппо заявила, что квашеная капуста превосходит лимоны по содержанию витамина С

Квашеная капуста по праву носит звание народного суперфуда. О пользе этого продукта рассказала «Известиям» научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
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