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Дальний Восток отправил в Госдуму 15 одномандатников. 13 из них - кандидаты ЕР

Дальний Восток отправил в Госдуму 15 одномандатников. 13 из них - кандидаты ЕР

Дальний Восток несмотря на то, что здесь существуют очаги острой политической конкуренции и турбулентности, отдал предпочтение "Единой России" и ее кандидатам.

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