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Польская оппозиция после раскола уступила лидерство партии Туска — опрос

Польская оппозиция после раскола уступила лидерство партии Туска — опрос

В Польше отставание партии «Право и справедливость» (PiS) от «Гражданской коалиции» премьер-министра Дональда Туска показал новый опрос института Pollster, сообщает 3 сентября Onet.

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