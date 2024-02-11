В США запретили сгенерированные голоса в телефонных обзвонах. Для защиты от мошенников

Федеральная комиссия по связи (FCC) США ввела запрет на использование сгенерированных искусственным интеллектом голосов в роботизированных звонкахВ новом постановлении американских властей указано, что сгенерированные с помощью ИИ голоса теперь считаются искусственными в соответствии с Законом о защите потребителей услуг телефонной связи.
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