Гастроэнтеролог Титова развеяла мифы о червивых грибах

Врач-гастроэнтеролог Лилия Титова рассказала Здоровью Mail , можно ли отравиться червивыми грибами. По словам специалиста, в грибах чаще всего находятся не черви, а личинки насекомых.
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