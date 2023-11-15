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Китай

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Китай разрабатывает особый метод отбора пилотов-стажеров военно-воздушных судов палубного базирования

Циндао, 14 ноября /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ непрерывно изучают и оптимизируют масштабы рекрутинга, методы отбора и программы обучения пилотов-стажеров палубных воздушных судов, постепенно формируя особую модель комплектования.

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