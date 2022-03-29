Царьград

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Запад нарушил свои же законы: Сенсационное признание адвоката о санкциях

Запад нарушил свои же законы: Сенсационное признание адвоката о санкциях

Сенсационное признание адвокат сделал в интервью Царьграду. Он отметил, что действия ЕС основываются исключительно на желании нанести экономический удар по России, запустившей процесс избавления от колониальной зависимости от западных стран.

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