Сенсационное признание адвокат сделал в интервью Царьграду. Он отметил, что действия ЕС основываются исключительно на желании нанести экономический удар по России, запустившей процесс избавления от колониальной зависимости от западных стран.
Сенсационное признание адвокат сделал в интервью Царьграду. Он отметил, что действия ЕС основываются исключительно на желании нанести экономический удар по России, запустившей процесс избавления от колониальной зависимости от западных стран.
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