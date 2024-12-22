Два поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге

На Забайкальской железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов. Как сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры через свой Telegram-канал, инцидент зафиксирован на 6 623-м километре данной железной дороги.
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