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Два поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге

Два поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге

На Забайкальской железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов. Как сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры через свой Telegram-канал, инцидент зафиксирован на 6 623-м километре данной железной дороги.

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