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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамедов о профессиональной лиге по фехтованию: «Этот формат мы снимем и подадим букмекерам, будет интересно»

«Мы видоизменили формат, поменяли дистанцию, спортсмены будут стоять не за линией начала, это где-то 4 метра между спортсменами, а внутри этих линий, чтобы короче дистанция была.

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