В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
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