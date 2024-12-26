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Царьград

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Китай осуждает рекордный оборонный бюджет США: под угрозой глобальная стабильность

Китай осуждает рекордный оборонный бюджет США: под угрозой глобальная стабильность

США планируют рекордные ассигнования на военный сектор, что, по мнению Китая, угрожает мировой стабильности.

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