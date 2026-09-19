36 ПРОДУКТОВ, РАЗЖИЖАЮЩИХ КРОВЬ

ПРОДУКТЫ, РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ(препятствуют образованию тромбов и защищают сосуды от атеросклероза) - Помидоры препятствуют образованию тромбов в сердечно-сосудистой системе.
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